Biden, Trump'ın yemin törenine katılması gerektiğini düşünüyor

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, mevcut ABD lideri Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

CNN'e konuk olan Biden, "Yemin töreni gücün barışçıl şekilde transferini gösterir. Yarışan partiler yüz yüze durur, el sıkışır ve her şeyi geride bırakır" dedi.

"İktidarın teslim edilme protokolü bence öndemlidir" diyen Biden, "Katılıp katılmamak tamamıyla onun kararı. Benim için değişen bir şey olmayacak. Ancak ülke için önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre Cumhuriyetçi danışmanlar Trump'ın en azından Biden yemin ederken orada olması gerektiğine inanıyor. 20 Ocak'ta yapılacak törenle birlikte Biden ve Kamala Harris, Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Yemin törenlerinde genellikle eski ve yeni başkanlar yan yana pozlar verir ve el sıkışırdı.