Biden, Trump'ın kuzeydoğu Suriye'de ABD'li petrol şirketine verdiği imtiyazı sonlandırıyor

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ABD'de Joe Biden yönetiminin siyasi bağlantıları olan bir petrol şirketinin Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet göstermesine izin veren anlaşmayı yenilemeyeceği belirtildi. Petrol şirketine bu imtiyaz, Biden'ın selefi Donald Trump'ın "petrolü tutma" hedefi doğrultusunda verilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ülkedeki özel şirketlerin büyük bir çoğunluğunun bölgede faaliyet göstermesini yasaklıyordu. 2020'de Trump'ın petrol zengini bölgedeki karın bir bölümünü istediğini açıklamasının ardından Delta Crescent Energy karardan muaf tutulmuştu.

AP'ye konuşan bir yetkili, Trump'ın "petrolü tutun" söyleminin Biden yönetimin dış politikasında yeri olmadığını belirtti. Yönetimin, ABD askerinin petrol üretiminde görev almasını da doğru bulmadığı belirtildi.

Bahsi geçen Delta Crescent Energy şirketi eski ABD Danimarka Büyükelçisi James Cain, emekli general James Reese ve Gulfsands Petroleum'un eski yöneticisi John Dorrier Jr. tarafından kurulmuştu. Cain'in son yıllarda Cumhuriyetçi Parti'ye 30 bin dolar sularında bağış yaptığı belirtildi.

AP'nin aktardığına göre bu ay kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret eden yetkililer ABD'nin bölgedeki varlığının sadece "IŞİD'in tekrar güçlenmesini önlemek" olduğunu belirtti.

Kaynak, Delta'nın imtiyazının iptali ile ilgili henüz resmi bir karar alınmadığını ifade etti.