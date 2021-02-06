Biden, Trump'a istihbarat brifingi verilmemesi gerektiğini düşünüyor: "Ağzından bir şey kaçırabilir"

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ABD Başkanı Joe Biden, "dengesiz davranışları" nedeniyle selefi Donald Trump'a istihbarat brifingleri verilmemesi gerektiğine inandığını söyledi. Biden, Trump'ın "ağzından bir şey kaçırabileceğini" ifade etti.

CBS kanalında bir programa katılan Biden, gazeteci Norah O’Donnell'ın Trump'a brifing verilmeli mi sorusuna, "Bence hayır" diye yanıt verdi.

Biden, bu görüşünün 6 Ocak kongre baskınından değil, eski başkanın "dengesiz davranışlarından" kaynaklandığını ifade etti.

Eski ABD liderlerine görevi bıraktıktan sonra da istihbarat brifingleri verilmeye devam ediliyor.

Biden, "Trump'ın gizli bilgi alması konusundaki en büyük endişeniz ne olur?" sorusuna, "Spekülasyon yapmamayı tercih ederim. Sadece ona istihbarat brifingi verilmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Ona bu brifinglerin verilmesinin ne faydası olabilir ki. Ağzından bir şey kaçırabilir" yanıtını verdi.

Trump'ın başkanlığı döneminde de çok uzun istihbarat brifingleri almadığı biliniyordu.