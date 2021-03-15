Biden, tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo'yla ilgili konuştu

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ABD Başkanı Joe Biden, hakkında en az altı kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu New York Valisi Andrew Cuomo hakkında yaptığı açıklamada, "başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini" söyledi.

Beyaz Saray'da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Biden "Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Öte yandan New York eyaletinin Demokrat senatörleri içinde pek çok isim Vali Cuomo'nun altı taciz suçlamasının ardından istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

New York Eyalet Meclisi, 12 Mart'ta, 6 kadının taciz suçlamaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.

Taciz suçlamaları

Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiaları ilk olarak eskide beraber çalıştığı Charlotte Bennett ve Lindsey Boylan'la başlamıştı. İki kadın da beraber çalıştıkları dönem Cuomo'nun kendilerine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını söylemişti. Anna Ruch isimli başka bir kadın da Cuomo'nun kendisini bir düğünde zorla tutup öpmeye çalıştığını söylemişti.

The Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri hafta sonu, ismi verilmeyen iki başka kadının da Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamaları olduğunu aktarmıştı. Son olarak da ismi açıklamayan bir kadın, Cuomo'nun 2020'nin sonunda kendisine uygusuz bir şekilde dokunduğunu söylemişti.

Hakkında cinsel taciz nedeniyle inceleme başlatılan Cuomo istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini söylemiş, davranışları nedeniyle özür dilemişti.