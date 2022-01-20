Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Çarşamba günü Biden, Ukrayna kriziyle ilgili şu ana kadarki en kapsamlı basın toplantısını gerçekleştirdi.

"Putin'in niyeti nedir?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Ne yapacağından çok da emin değilim. Sanırım oraya(Ukrayna'ya) girecek. Bir şey yapmak zorunda" dedi.

Biden, Rusya'nın topyekün bir işgal başlatmasının savaş ve barış açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük sonuçlu hamle olacağını ifade etti. ABD lideri, savaşın Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceğini ve "durumun kontrolden çıkabileceğini" söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya yakın zamanda askeri yardım yaptığına dikkat çeken Biden, "Bu Rusya ordusu için çok da kolay olmayacak. İşgal etmeleri durumunda anında, kısa dönemde, orta dönemde ve uzun dönemde ağır sonuçlar yaşayacaklar" dedi.

Biden, yaptığı konuşmada NATO'nun içinde olası bir saldırının büyüklüğüne göre nasıl karşılık verilmesi hakkında fikir ayrılıkları bulunduğunu dile getirdi. "Rusya'nın sorumlu tutulduğunu göreceksiniz; olacaklar Rusya'nın yapacaklarına bağlı" diye konuşan Biden, "Eğer ortada küçük bir müdahale varsa bu küçük bir durum. O zaman da ne yapacağımız, ne yapmayacağımız konusunda tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, potansiyel bir saldırının boyutuna göre hangi karşılığın verilmesi gerektiği hakkında NATO'da fikir ayrılığı olduğunu açıkça vurguladı.

Açıklamalar, Kiev'de endişeye sebep oldu. "Washington, 'küçük bir müdahaleye' yeşil ışık mı yakıyor" gibi yorumların ardından Biden kürsüden indikten dakikalar sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, duruma açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı'na açıkça söyledi: Eğer herhangi bir Rus askeri Ukrayna sınırını geçerse, bu işgaldir. ABD ve müttefikleri buna hızlı, sert ve birleşmiş bir karşılık verecektir" dedi.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Cuma günü Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya ve Batı ülkeleri arasında geçen hafta yoğun bir 'diplomasi haftası' gerçekleştirilmişti ancak masada ilerleme kaydedilemedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.