Biden: Rusya karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden , başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yaptı ve "Diplomasi geri döndü" ifadesini kullandı. Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" derken, Çin ile çıkarlarına göre çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaparak "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.

ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.

"ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi"

Biden, ziyarette düzenlediği basın toplantısında Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" dedi.

Myanmar'daki askeri darbeye değinen Biden, "Myanmar ordusu iktidarı bırakmalı ve tutukluları serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan asker çekme süreci askıya alındı

ABD Başkanı, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını söyledi.

Öte yandan Biden, Washington'un kendi çıkarına olduğu müddetçe Pekin ile diyaloğa hazır olduğu mesajını verdi.

Amerikan medyası, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk ziyaretini Savunma Bakanlığına yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yapması 'yeni yönetimin diplomasiye daha fazla önem vereceği' şeklinde yorumladı.