Biden: Rus işgali tehlikesi halen "çok yüksek"

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden eldeki tüm işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığını gösterdiğini belirtti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi planının olmadığını da ifade etti. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini çekmediğini söyleyen Biden, Moskova'nın işgali gerekçelendirmek için bir sahte bayrak operasyonuna girişeceğini düşünmek için sebepler bulunuğunu kaydetti. Diplomatik çözüm yolunun halen açık olduğunu belirten Biden bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etmesini istediğini belirtti. Moskova: ABD Doğu ve Orta Avrupa'daki askerlerini çeksin Rusya ise ABD'den Doğu ve Orta Avrupa'daki askerlerini çekmesini istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'dan gelen bir yazıya verdiği yazılı yanıtta ABD'nin talep edilen güvenlik garantilerini vermemesi halinde Moskova'nın buna "askeri-teknik araçlar da dahil olmak üzere tepki göstermek zorunda kalacağını" açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı yazıda bir kez daha Ukrayna'yı işgal planlarının olmadığını da tekrarladı. Açıklamada "ABD ve müttefiklerinin sonbahardan bu yana resmi olarak açıkladıkları gibi bir 'Rus işgali' yoktur ve planlanmamıştır" denildi. Ukrayna'nın doğusunda ateşkes bozuldu Ukrayna'nın doğusunda bazı bölgeler 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Luhansk'taki ayrılıkçılar Perşembe günü sabah saatlerinde kendi mevzilerine havan topuyla ateş açıldığını açıkladı. Donetsk'te de ayrılıkçıların mevzilerinin vurulduğu ve açılan ateşlere karşılık verildiği duyuruldu. Ukrayna hükümeti ise ayrılıkçıların 30'dan fazla kez ateşkesi bozduklarını açıkladı. Stoltenberg: Rusya işgal için mazeret üretmeye çalışıyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg cephe hattından gelen bu haberler üzerine yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırı için bir mazeret sahnelemeye çalışıyor olmasından endişeliyiz" dedi. NATO Savunma Bakanları'nın Brüksel zirvesinin ikinci gününde yaptığı açıklamada Stoltenberg "Rusya'nın niyetleri halen kesin değil ve ne olacağını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz, Rusya'nın Avrupa'da on yıllardır gördüğümüz en büyük gücü Ukrayna içine ve çevresine yığdığı. Ayrıca çok sayıda Rus istihbarat subayının Ukrayna içinde faaliyet gösterdiğini, Donbas'ta olduklarını da biliyoruz. Geniş ölçekli operasyonlar için bir mazeret sahneye koymak, Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratmak için girişimler olduğunu da gördük" diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de cephe hattından gelen haberlerin "huzursuzluk verici" olduğunu söyledi. Austin Doğu Ukrayna'da meydana gelen çatışmalarla ilgili detayları toplamaya çalıştıklarını belirtti. Reuters, AFP, dpa / EC, JD ©️ Deutsche Welle Türkçe