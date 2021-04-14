"Biden-Putin konuşmasının ardından ABD'in Rusya Büyükelçisi görüşmeye çağrıldı"

Rus Dışişleri'nden bir kaynak, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la görüşmeye davet edildiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la görüşmeye davet edildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, dünkü Putin-Biden görüşmesinin ardından Washington'un yeni yaptırımlar uygulaması halinde "buna kararlılıkla karşılık verileceği" mesajının iletildiğini vurguladı.

Rus kaynak, "Görüşme sırasında, Biden'ın Rusya'yla ilişkileri iyileştirme niyetinde olduğuna dair sözleri ışığında ABD tarafının yaptırımlar gibi yeni hasmane adımlar atması halinde Rus tarafının bunlara kararlılıkla karşılık vereceği ifade edildi" dedi.

Biden'ın dün telefon görüşmesinde Putin'e iki liderin tarafsız bir bölgede yapılacak bir zirvede bir araya gelmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin "diyalogu devam ettirme kararı" aldığı yazarken Putin'in zirve teklifini kabul edip etmediği açıklanmadı.

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