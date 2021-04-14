Biden, Putin'e Ukrayna ile gerilimi düşürme çağrısı yaptı; Rus lideri bir zirvede görüşmeye çağırdı

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı devam ederken Kremlin'deki mevkidaşına Ukrayna ile arasındaki gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'da direkt çatışma istemediğine dair bir rapor yayınladıktan ve Moskova Washington'a "hasım" dedikten sonra Biden ve Putin'in salı günü telefonda görüştüğü açıklandı.

Biden'ın Putin'e iki liderin tarafsız bir bölgede yapılacak bir zirvede bir araya gelmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin "diyalogu devam ettirme kararı" aldığı yazarken Putin'in zirve teklifini kabul edip etmediği açıklanmadı. Yapılacak bir görüşme, Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana mevkidaşların ilk yüz yüze görüşmesi olur.

Konuşmada Biden'ın Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'daki asker yığınağı hakkındaki endişelerini dile getirdiği ve Putin'e gerilimi düşürme çağrısı yaptığı belirtildi. Görüşmede Biden'ın Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler inşa etme isteğini de tekrarladığı belirtildi.

Kremlin'in açıklamasında, "İki taraf da küresel güvenliği sağlamanın en önemli konularında diyalogu sürdürme konusunda hazır olduklarını dile getirdi" denildi.