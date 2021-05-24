Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı iddia edildi.



Associated Press'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray ve Kremlin, Biden-Putin zirvesini gelecek ay Cenevre'de yapmayı planlıyor.

Zirve için 15-16 Haziran tarihlerinin değerlendirildiği ve plana iki ülkenin ulusal güvenlik danışmanları arasında bu hafta içinde Cenevre'de yapılan görüşmelerde son halinin verileceği kaydedildi.

Biden, Putin ile 13 Nisan'da iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde 3. bir ülkede bir zirve teklifi yapmıştı.

Bunun ardından Beyaz Saray ve Kremlin ekipleri zirvenin detayları için görüşmelere başlamıştı.