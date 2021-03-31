Biden, Putin'e "katil" dedikten sonra geri çağrılan Rus Büyükelçi, yakın zamanda Washington'a dönmeyi planlıyor

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e katil dedikten sonra istişare için geri çağrıldığı ülkesinden kısa süre içinde görev yeri Washington'a geri dönmeyi planladığını söyledi.

21 Mart'ta Kremlin'in çağrısıyla Moskova'ya dönen Antonov, TASS'a "yakın zamanda geri dönmeyi planlıyorum" dedi ancak bir tarih sunmadı.

Kremlin pazartesi günü yaptığı açıklamada Putin'in henüz ABD-Rusya ilişkilerini konuşmak için Antonov ile bir araya gelmediğini duyurmuştu. Vedomosti, yayınladığı analizde Putin'in kendisine "katil" denmesiyle başlayan krizde gerilimi düşürme kararı aldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Antonov'un bugün Rusya Parlamentosu'nun üst meclisinin savunma ve uluslararası ilişkiler komitesi üyeleri ile görüşmesi planlanıyor.