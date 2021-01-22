Biden, Oval Ofis'i nasıl dekore etti?

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ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yemin ederek Oval Ofis'i devraldı. Biden, gelecek 4 sene boyunca uzun zaman geçireceği ofiste kendisinden önceki başkanlar gibi dekorasyon değişiklikleri yaptı.

ABD'de başkanlar, genelde Oval Ofis'i iktidarlarının duruşuna dair mesajlar verecek şekilde dekore ediyor.

İşte Biden'ın Oval Ofisi...

Perdeler

Biden, Trump döneminde asılan perdeleri kullanmaya devam etti. Bu perdeler daha önce Bill Clinton tarafından kullanılmıştı. Biden, Oval Ofis'teki halılar için Trump'a kıyasla daha koyu bir ton seçti.

Büstler

Biden'ın hemen arkasında Hispanik solcu sivil haklar lideri Cesar Chavez'in büstü bulunuyor. Ofiste ayrıca sivil haklar hareketinin önemli isimlerinden Martin Luther King ve Rosa Parks'ın, başkan adaylığı sırasında öldürülen Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin ve İnsan Hakları Bildirisi'nin hazırlanmasında önemli rol oynayan eski First Lady Eleanor Roosevelt'in büstleri görülüyor. Trump'ın döneminde ofiste bulunan eski Britanya Başbakanı Winston Churchill'in büstü kaldırıldı.

Benjamin Franklin portresi

Biden, ofisine ABD'nin kurucularından Benjamin Franklin'in portresini astı. Bu portrenin Biden'ın bilime merakını temsil ettiği ifade edildi. Trump döneminde burada ABD'nin popülist 7. Başkanı Andrew Jackson'ın portresi vardı. Jackson'ın "beyaz ırkın üstünlüğüne inanan" görüşleri olduğu biliniyordu.

Ofiste ayrıca Franklin D Roosevelt, George Washington, Abraham Lincoln ve eski Maliye Bakanı Alexander Hamilton'ın portreleri bulunuyor.

Harry Truman büstü

Ofiste, tıkı Biden gibi başkan yardımcılığı yapıp daha sonra başkan seçilen bir başka isim olan Harry Truman'ın büstü bulunuyor.

Resolute Masası

Biden'ın Resolute Masası'nda çekilen ilk fotoğrafında önünde ilk gününde imzalayacağı kararnameler vardı.

Aile fotoğrafları

Biden'ın arkasında aile fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflarda Biden'ın genç yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden, annesi Catherine Eugenia Finnegan, eşi Dr. Jill Biden ve diğer çocukları olduğu görülüyor. Masada Biden'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco ile çekilmiş bir fotoğrafı da olduğu görülüyor.