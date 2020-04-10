Biden'la 'daha sola açılım': Demokrat aday adayı, eski rakibi Sanders'ın bazı politikalarını üstlendi

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Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders'ın yarıştan çekilmesinin ardından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, partisinin "ilerici" kanadına da hitap edebilmek için eski rakibinin bazı politikalarını üstlenme kararı aldı.

Biden, devlet sağlık sigortası Medicare'den faydanlanma alt sınırını 65 yaştan 60'a çekmeyi ve alt gelirli ailelerden olup devlet üniversitelerine gidenlerin öğrenci kredisi borçlarının affedilmesini önerdi.

Eski Başkan Yardımcısı, "Senatör Sanders ve destekçileri bu fikirlerin temelini oluşturdukları için gurur duyabilir. Koronavirüs kriziyle mücadelemizin kritik anlarında ben de bu politikaları kampanyama katmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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Biden'la yaklaşık bir yıl boyunca yarışan Sanders, tüm öğrenci kredisi borçlarının affedilmesini ve Medicare'ın tüm vatandaşlara açık olması gerektiğini savunuyordu. Biden, iki talebe de karşı çıkıyordu.

Demokrat Parti ön seçimi boyunca "Demokrat Parti'yi birleştirme" mesajı veren Biden, sık sık yarıştan çekilen rakiplerinin politikalarını onlara teşekkür ederek kendi kampanyasına ekledi. Sanders, Biden'a "çok düzgün bir adam" demiş ve "ilerici fikirler" için eski rakibiyle iş birliği yapacağını söylemişti.

Biden'ın yarışta kalan son rakibi Sanders da delege farkının açılması sonucunda çarşamba günü seçim kampanyasına son vermişti. Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olup, Kasım'da Trump'ın karşısına çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.