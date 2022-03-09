Biden, kripto para kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, beklenen kripto para kararnamesini imzaladı. Yayımlanan kararnamede, "ABD hızla büyüyen bu alanda teknolojik liderliğini koruyup inovasyonu desteklerken tüketici, şirketler ve finansal riskleri hafifletmelidir" denildi. Ayrıca Fed'in dijital para çıkarması için gerekli altyapının araştırılması istendi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada yürütme emrinin kripto varlık sektöründe altı temel konuya odaklanacağı duyuruldu.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasından geçen yürütme emri, kripto piyasalarının uzun zamandır beklediği bir gelişmeydi. Kripto paraları düzenlemeye yönelik ilk ciddi adım olarak görülen yürütme emrinde odaklanan konular, tüketicinin korunması, finansal istikrar, yasa dışı kullanımlar, global finans sektöründe liderlik, finansal katılım ve sağduyulu inovasyondan oluşuyor.

Dün akşam saatlerinde ise Hazine Bakanlığı resmi sitesinde ilgili kararnameyle ilgili bir açıklanma yayınlanmış ve ardından silinmişti. Web arşivine takılan bu açıklamanın görülmesinden sonra kripto paralarda önemli bir artış gerçekleşti.

ABD dijital varlık sektöründe liderliğini sürdürme niyetinde

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri’nin tüketiciler, işletmeler, daha geniş finansal sistem ve iklim için riskleri azaltırken inovasyonu destekleyerek hızla büyüyen dijital varlık alanında teknolojik liderliğin sürdürülmesi gerekliliğinden bahsedildi. Ayrıca ABD'nin küresel rekabet gücü ile tutarlı bir şekilde dijital varlıkların uluslararası katılımı ve küresel yönetiminde lider bir rol oynaması gerektiğinin de üzerinde duruldu.

Başkan Biden tarafından imzalanan yürütme emri, başta Hazine bakanlığı olmak üzere diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak yapılacak çalışmalarla endüstrinin tüm aktörlerini korumaya odaklanacak. Diğer yandan Finansal İstikrar Gözetim Konseyi’nin finansal riskleri belirleyerek uygun politika önerileriyle ABD ve küresel finansal istikrarının korunmasına katkıda bulunması beklenirken sistematik risklerin de azaltılması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Yapılan açıklamada yürütme emriyle üzerinde durulacak diğer bir konunun da dijital varlıkların yasa dışı kullanımından kaynaklı risklerin azaltılması olacağı bildirildi. Bu konuda devlet kurumlarının daha önce deneyimlenmemiş bir şekilde koordineli çalışacakları beyan edilirken ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla beraber hareket edeceğine değinildi.

Düzenleyici çerçeveyle birlikte ABD’nin dijital varlık alanında da liderliğini devam ettirmesine yönelik bir yaklaşım benimseneceğinden de bahsediliyor. Bu yaklaşımla ABD, en büyük rakibi Çin’in aksine kripto para alanında lider olma niyetiyle benimsemesini ortaya koyduğu görülüyor.

ABD merkez bankası dijital parası için ilk ciddi karar

Açıklamada dikkat çeken diğer bir konu ise bir merkez bankası dijital para birimiyle ilgili çalışmalara hız verilmesiydi. Beyaz Saray, bir ABD CBDC’si için ulusal çıkarlar konusunda uzlaşılması durumunda FED tarafından bir CBDC ihracının gerçekleştirebileceğine dair olumlu sinyaller verdi. Bu bağlamda yürütme emri, FED’in bir merkez bankası dijital para birimi araştırma, geliştirme ve değerlendirme çabalarını sürdürmesi konusunda teşvik sunuyor.

Kripto para sektörü tarafından olumlu fiyatlanan bu önemli gelişme sonrası, (BTC), 42.500 dolar bandına kadar yükselerek dünden bu yana yüzde 10’a yakın bir artış gördü.