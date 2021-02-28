Biden, Kaşıkçı raporunun ardından açıkladı: Suudi Arabistan'la ilgili resmi açıklama pazartesi gelecek

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporuna ilişkin Suudi Arabistan hakkında resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Washington Post'ta Selman'ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan, ABD vatandaşı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

ABD, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayladığı sonucuna varan istihbarat raporunu yayımladı. Raporun hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Prens Selman'ı dışarıda bırakarak 76 Suudi Arabistan vatandaşı için yaptırım ve vize yasağı uyguladı.

Selman'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusu sorulan ABD Başkanı Biden "Suudi Arabistan konusunda ne yapacağımızla ilgili pazartesi günü resmi bir açıklama yapılacak" dedi.

TIKLAYIN - ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan haberde ise, "çok gizli" dava dosyalarına ulaşıldığı ve Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiği öne sürülmüştü.

CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.