Biden, İsveç ve Finlandiya anlaşmazlıklarının çözüleceğine inanıyor: 'Türkiye'ye gitmeyeceğim'

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin NATO daimi temsilcileri seviyesinde Finlandiya ve İsveç'in müzakere sürecinin ilerlemesini önlemesinin ardından Türkiye'ye gitmeyeceğini ancak sorunun çözüleceğini düşündüğünü ifade etti.

Fırtına mevsimiyle ilgili bir brifingden sonra Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ''Finlandiya ve İsveç'in liderlerinin perşembe benimle görüşmeye geleceğine dair bir telefon aldım. Bence iyi olacağız'' dedi.

Bir gazeteci bu açıklamanın ardından Biden'a, ''Türkiye'yi (Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya) üyeliklerini kabul etmeye ikna edebilir misiniz?'' diye sordu.

Biden yanıt olarak, ''Türkiye'ye gitmeyeceğim, ancak bence iyi olacağız'' dedi.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor.

Erdoğan ve Çavuşoğlu ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında Türkiye'nin bu ülkelerdeki 'terör örgütü varlığı' nedeniyle üyeliklerini desteklemeyeceklerini yineledi. Erdoğan konuşmasında, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz."

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda daha önce, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da pazar günü, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.” değerlendirmesini yaptı.