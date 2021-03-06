Biden'ın yemin törenine damga vuran şair Gorman, "şüpheli göründüğü" gerekçesiyle evine giderken takip edildiğini söyledi: "Bir gün ikonsun, sonraki gün tehdit"

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman, evine giderken bir güvenlik görevlisinin "şüpheli göründüğü gerekçesiyle" kendisini takip ettiğini ve orada yaşadığına dair kanıt istediğini ifade etti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Gorman, "Bugün evime yürürken beni bir güvenlik görevlisi takip etti. 'Şüpheli göründüğümü' söyleyerek orada yaşadığıma dair kanıt istedi. Anahtarımı gösterdim ve kapıyı açtım. Sonra gitti, özür de dilemedi" yazdı. Gorman, paylaşımının devamıda, "Bu siyah kızların yaşadığı gerçeklik; Bir gün ikonsun, sonraki gün ise bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Gorman daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Bir bakıma haklıydı. BEN BİR TEHDİTİM: Adaletsizliğe, eşitsizliğe, cehalete karşı bir tehdit. Gerçeği konuşan ve umutla yürüyen herkes baştakiler için tehdittir" yazdı.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair olmuştu.

Amanda Gorman, şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bir bekar anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyor.