Biden'ın yemin törenine damga vuran şair Amanda Gorman, Vogue'un kapağında yer alan ilk şair oldu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan 23 yaşındaki ödüllü şair Amanda Gorman, ABD'de Vogue'un bu ayki sayısının kapağında yer aldı. Gorman, Vogue'un kapağında yer alan ilk şair oldu.

Vogue'un mayıs sayısı için Harvard mezunu Gorman'ın fotoğraflarını Annie Leibovitz çekti.

Gorman, kapak fotoğrafı için elbise olarak şekillendirilmiş bir Louis Vuitton battaniye giydi ve büyük bir altın kemer taktı. Battaniyenin Afirka tekstillerinden ilham alan tasarımını Louis Vuitton'un ilk siyah artistik direktörü Virgil Abloh yaptı.

Kapakta, "Amanda Gorman'ın yükselişi ve yükselişi; şair, aktivist, fenomen" ifadeleri yer alıyor.

Instagram üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Gorman, "Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair. Çok minnettarım ve sonuncu olmamayı bekliyorum. Şiir güzel değilse nedir? Bu kapakta duvarları yıkan siyah tasarımcı Virgil Abloh'un mirasımı onurlandıran tasarımını giymek ne mutluluk verici" yazdı.

Gorman, şubat ayında da TIME dergisinin kapağında yer almıştı.