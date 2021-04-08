Biden'ın yemin törenine damga vuran şair Amanda Gorman: 17 milyon dolar değerinde teklif reddettim

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle ses getiren 23 yaşındaki şair Amanda Gorman, tören gününden bu yana çok sayıda şirketten toplam 17 milyon dolar değerinde teklif reddettiğini söyledi.

The Vogue dergisine konuşan şair Amanda Gorman, Biden'ın yemin töreninden sonra IMG Models ajansına kaydolduğunu, bugüne kadar 17 milyon dolar değerinde teklif reddettiğini söyledi. Söz konusu tekliflerdeki markaların kendisine hitap etmediğini söyleyen Gorman, kendisine uygun bağlantılar kurmak konusunda bilinçli olması gerektiğini ekledi.

Vogue dergisine son zamanlarda giydikleriyle de gündeme geldiğini söyleyen Gorman, model olarak görülmekle rahat etmediğini ekledi. Gorman "Bir kampanyanın parçası olduğumda, bedenim değil sesime öne çıkıyorum" dedi.

Gorman, Biden'ın yemin töreninde "The Climb We Hill" (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Gorman'ın Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıkmıştı.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair olmuştu.