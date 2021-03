Biden'ın yemin törenine damga vuran 22 yaşındaki şair Amanda Gorman, IMG Models şirketiyle anlaştı

Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle gündem olan 22 yaşındaki ödüllü şair Amanda Gorman, IMG Models isimli ajansla anlaştı.

The Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre, Joe Biden ve Kamala Harris'in yemin töreninde okuduğu "The Hill We Climb" şiiriyle damga vuran şair Amanda Gorman, IMG Models isimli şirketle anlaşma imzaladı. Anlaşmanın kapsamında şair için editoryal fırsatlar ve marka işbirlikleri olacağı belirtildi.

Yemin töreninden bir gün sonra Gorman'ın iki kitabı "The Hill We Climb" ve "Change Sings: A Children's Anthem" Amazon'un en çok satanlar listesinde zirveye ulaşmıştı. Yemin töreninden beş gün sonra dahi kitaplar listenin zirvesinde yerini koruyor.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair oldu. Amanda Gorman, yemin töreninde okuduğu şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bir bekar anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyordu.

Gorman'ın ilk kitabı 2015 yılında çıkmıştı.