Biden'ın Putin'e yönelik katil suçlaması Ruble'de sert düşüşe yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i katillikle suçlaması ve Moskova’nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalenin bedelini ödeyeceği yönündeki konuşması Ruble’de sert değer kaybına yol açtı.

Türkiye saati ile 14:00 civarında gerçekleşen TV programı sonrasında Rus parası dolar karşısında kısa sürede yüzde 1.25 değer yitirdi.

Ne olmuştu?

ABC kanalının Good Morning America programına konuk olan Biden, sunucunun “Putin’in bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?” sorsuna, “Evet öyle düşünüyorum” diye yanıt vermişti.

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ABD istihbaratının Rusya’nın 2020 seçimlerine kendine karşı yanlış bilgi yayarak müdahale etmeye çalıştığı bulgusuna ulaşan raporuna da değinen Biden, “Putin bedel ödeyecek” dedi.