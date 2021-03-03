Biden'ın kabine adaylarından ilk fire

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Bütçe ve Yönetim Ofisi'nin başına geçmesi için aday gösterdiği Neera Tanden, geçmişte attığı tartışmalı tweetler hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin tepkisine sebep olduktan sonra adaylığını çektiğini duyurdu.

Tanden, Biden'ın kabine adayları arasında göreve gelemeyen ilk isim oldu.

Biden konu ile ilgili açıklamasında, "Neera Tanden'in Bütçe ve Yönetim Ofisi direktörlüğüne adaylığını geri çekmesini kabul ettim. Başardıklarına, tecrübesine ve tavsiyelerine çok saygım var. Yönetimimde bir rol almasını dört gözle bekliyorum.Yaptıklarımız için önemli bir bakış açısı sunacak" dedi.

Cumhuriyetçi senatörlerin tweetleri gündeme getirip Tanden'in göreve gelmesine karşı çıkmasının ardından bir Demokrat senatör de saflarına katılmıştı. Tanden'in göreve gelmek için komitede yeterli oy alamaması bekleniyordu.