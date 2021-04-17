Biden'ın ilk yüz yüze görüştüğü dünya lideri Japonya Başbakanı Suga oldu: "Çin'in önümüze koyduğu zorluklarla yüzleşeceğiz"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasından bu yana ilk defa bir dünya lideriyle yüz yüze görüştü.

Cumhuriyetçi halefinin gerilettiği ilişkileri tekrar toparlamanın dış politika hedeflerinden bir olduğunu daha önce sıkça belirten Biden, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bir numaralı gündem maddesi Çin'di.

Biden ve Suga, Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrarın" önemine vurgu yaparak Pekin'in adada giderek artan askeri varlığına dair mesaj verdi.

Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde Suga ile bir basın toplantısı düzenleyen Biden, "Bugün Japonya-ABD müttefikliğine ve ortak çıkarlarımıza dair sarsılmaz desteğimizi tekrar vurguladık" dedi.

"Çin'in önümüze koyduğu zorluklarla yüzleşeceğiz" diyen liderler, Sincan'daki Uygurlara yapılan muamele hakkında endişelerini dile getirdi.

Çin birkaç gün önce Tayvan yakınlarına 25 savaş uçağı göndermişti. Pekin'in Tayvan konusunda çok hassas olduğu ve ülkeyi kendi toprakları olarak gördüğü biliniyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre iki lider Tayvan üzerine bir açıklama yapacak ve bu bir ilk olacaktı. Görüşmelerden sonra bunun yapılıp yapılmayacağı belirsizleşti.