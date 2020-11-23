Biden'ın ilk dışişleri bakanının uzun süredir danışmanlığını yapan Antony Blinken olması bekleniyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanlığını, uzun süredir danışmanlığını yapan ve dış politika konusunda tecrübe sahibi olan Antony Blinken'e emanet etmeye hazırlandığı belirtildi.

Blinken, 44. ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı ve dışişleri bakanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. 58 yaşındaki Blinken'ı çevresindekiler, "ılımlı bir demokrat" olarak nitelendiriyor. Blinken siyasete girmeden önce kısa süre avukat ve gazeteci olarak da çalışmıştı.

Ülkenin yeni dışişleri bakanının Blinken olacağına dair haberler Bloomberg, Politico, New York Times ve ABC gibi ABD'nin önde gelen haber kuruluşlarında yer aldı.

New York Times, Blinken'ın kabineye girdikten sonra ilk hedefinin ABD'nin Trump döneminde çıktığı anlaşmalara geri dönmek ve müttefiklerle ilişkileri güçlendirmek olacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Hillary Clinton'ın yardımcılığını yapan Jake Sullivan'ın da yeni görev yerinin Beyaz Saray olacağı konuşuluyor. Farklı haber kaynaklarına göre Sullivan Biden'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı olacak.

İki farklı kaynak da Biden'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi olarak Linda Thomas-Greenfield'ı atayacağını ifade etti.

Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne atadığı Ron Klain, seçilmiş Başkan'ın kabinesinde istediği isimleri salı günü duyuracağını ifade etti.

ABD'de başkanların seçtiği kabineyi Kongre'nin üst meclisi olan Senato'nun onaylaması gerekiyor. Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu bulunuyor. Senato genelde başkanlara istediği kabineyi verse de Cumhuriyetçilerin görüşüyle çok ters düşen isimler potansiyel olarak reddedilebilir.