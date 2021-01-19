Biden'ın çevre politikaları netleşiyor: Göreve başladığında Keystone boru hattı ruhsatını iptal edecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk günlerinde atacağı adımlardan birinin de Keystone Boru Hattı ruhsatını iptal etmek olduğu belirtildi.

CBC News'u aktardığı habere göre, göreve başladığı günden itibaren iklim kriziye mücadeleye özel bir öncelik vereceği bilinen Joe Biden'ın ilk gün adımlarından birinin Kanada ve ABD'de 2010 yılında devreye alınan, Kanada ham petrolünü Meksika Körfezi’ne taşıyan Keystone Petrol Boru Hattı ruhsatını iptal etmek olduğu kaynaklar tarafından doğrulandı.

Biden'ın başkanlık döneminde çevre politikalarına önem vereceği biliniyor. Biden seçim döneminde de başkanlığının ilk gününde ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na döndüreceğini açıklamıştı.

Vermont Senatörü ve Demokrat Parti'nin başkan aday adaylığında Joe Biden'ın rakibi olan Bernie Sanders da bu kararı destekleyen bir tweet paylaştı. Sanders, "Keystone boru hattı şimdi ve her zaman bir felaket olmuştur. Joe Biden'ın Keystone'un iznini görevdeki ilk gününde iptal edecek olmasından memnuniyet duydum. ABD'nin önündeki bütün krizlerle birlikte gezegenimizin en büyük varoluşsal krizini de unutmamalıyız: iklim değişikliği" yazdı.

İklim aktivisti Greta Thunberg de Biden'ın atacağı bu adımla ilgili olarak "Bu harika bir başlangıç ve önemli bir ilk adım olur" dedi.

Trump döneminde izin alınmıştı.

Biden’ın yardımcısı olduğu dönemde eski başkan Barack Obama, çevreye zarar vereceği kaygılarından ötürü 2015 yılında Keystone projesini reddetmişti. Donald Trump ise 2017’de Obama’nın kararını tersine çevirerek boru hattı projesini onaylamıştı.