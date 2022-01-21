Biden'ın birinci yıl videosunu Hanks'in seslendireceği ortaya çıktı, bir 'The Simpsons' kehaneti daha gündeme geldi

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The Simpsons dizisinin 'kehanetlerinin' tutması, bu kehanetlerin sosyal medyada ve basında tartışılıp yer bulması artık bir gelenek haline geldi. Joe Biden yönetiminin ilk yılındaki başarılarını anlatan videoyu Tom Hanks'in seslendireceği ortaya çıkınca, "Dizinin bir kehaneti daha mı tuttu?" tartışmaları başladı.

The Simpsons, 2007 çıkışlı filminde ABD yönetimi ile Hanks arasındaki işbirliğini "öngörmüştü".

Filmin ilgili sahnesinde Tom Hanks bir kamu spotunda, "Selam, ben Tom Hanks. ABD yönetimi tüm güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkinden biraz ödünç alıyorlar" diyordu.

Bağlantıyı ilk olarak Venezuelalı Twitter kullanıcısı @kalebprime tespit etti. Paylaşım 200 binden fazla beğeni aldı

Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk yılı çalkantılı geçti. Başkan'ın görev onay oranları çok düşük kaldı, kendi partisinden kendine karşı sesler yükseldi. birçok önemli projesi Kongre'den geçmekte zorlandı.

Simpsons daha önce Donald Trump'ın başkan olacağını 16 yıl önceden, Bengt R. Holstrom'un Nobel kazanacağını 6 yıl önceden, Disney'in 20th Century Fox'u satın alacağını 20 yıl önceden ve Lady Gaga'nın Super Bowl devre arası şovuna havadan giriş yapacağını 5 yıl önceden tahmin etmişti.