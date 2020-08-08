Biden'ın başkan yardımcısı adaylığı için Delaware'de sürpriz zirve

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın, geçen hafta başkan yardımcılığı adaylığı için adı geçen Michigan Valisi Gretchen Whitmer'la görüştüğü öğrenildi.

Whitmer'ın adı, Koronavirüs salgını süresince Michigan'da attığı adımlarla birlikte ulusal boyutta duyulmuştu. Biden'ın ön seçimleri kazandığı ilk günler valinin adı potansiyel adaylar arasında geçerken, son haftalarda Kamala Harris ve Susan Rice gibi isimler öne çıkıyordu. The Washington Post'a konuşan Biden kampanyasına yakın kaynaklar, başkan yardımcısı adayı belirleme sürecinin son günlerinde Whitmer'ın adının tekrar öne çıkmaya başladığını belirtti.

Whitmer, Biden'ın aday belirleme sürecinde yüz yüze görüşme yaptığı ortaya çıkan ilk potansiyel aday oldu. İlk olarak AP'de yer alan haberle duyurulan zirveyi, Biden'a yakın kaynaklar doğruladı.

Biden, oy pusulasında kendi isminin yanında kimin yer alacağını bu hafta açıklayacağını duyurmuştu, ancak açıklamanın gelecek haftaya kalması bekleniyor. Geçen günlerde ABD basınında Biden'ın müttefiklerinin Demokrat adayın başkan yardımcısı adayını seçmekte zorlanmasından endişe duyduğunu belirten haberler yer almıştı.

Kendisi de Barack Obama hükûmetlerinde iki dönem başkan yardımcılığı yapan Biden, bu rolü bir kadına vereceğine dair söz vermişti.