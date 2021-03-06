Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi, ABD Senatosu’nda kabul edildi

Teşvik paketi, bütün gece devam eden oturumun ardından 50-49 oy ile Senato’dan geçti.
Söz konusu yardım paketi, ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılmasını, tüm Amerikalılara bin 400 dolara kadar tek seferlik ödemeleri, salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için haftada 300 dolarlık işsizlik yardımını ve devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık desteği içeriyor.
Pakette yer alan diğer teşvikler şöyle:
- İşsizlik yardımlarının Ağustos ayı sonuna kadar uzatılacak
- 18 yaş altı çocuğu bulunan ailelere 1 yıl her ay yardım yapılacak
- Covid-19 aşı ve test imkanlarının artırılmasına 70 milyar dolar ayrılacak
- Okul ve üniversitelerin yeniden açılması için finansal destek verilecek
- Küçük işletmelere ve belirlenecek bazı sektörlere hibeler dağıtılacak
- Yerel yönetimlere finansal destek verilecek
Önceki ABD Başkanı Donald Trump da Mart 2020'de 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.