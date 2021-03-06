Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi, ABD Senatosu’nda kabul edildi

Teşvik paketi, bütün gece devam eden oturumun ardından 50-49 oy ile Senato’dan geçti.

Söz konusu yardım paketi, ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılmasını, tüm Amerikalılara bin 400 dolara kadar tek seferlik ödemeleri, salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için haftada 300 dolarlık işsizlik yardımını ve devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık desteği içeriyor.