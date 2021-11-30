Biden: Henüz kapanmaya gerek yok

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ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüs'ün Omicron varyantının bir "endişe konusu olduğunu ancak panik konusu olmadığını" belirtti.

Biden, mevcut olarak bir kapanmaya ihtiyaç duymayacaklarını belirtse de bu durumun ancak aşılanma oranları artması ve maske takılmasıyla korunabileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, Omicron varyantının sonunda kaçınılmaz olarak ABD'ye de geleceğini söylerken, aşı firmalarının gerekirse yeni aşılar için acil durumu planı olduğunu belirtti.

ABD, sınırlarını 8 Afrika ülkesine kapatırken Kanada'da Omicron vakaları görüldü.