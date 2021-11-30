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Koronavirüs

Biden: Henüz kapanmaya gerek yok

"Omicron, endişe konusu olduğunu ancak panik konusu olmadığını"

30 Kasım 2021 07:32

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüs'ün Omicron varyantının bir "endişe konusu olduğunu ancak panik konusu olmadığını" belirtti.

Biden, mevcut olarak bir kapanmaya ihtiyaç duymayacaklarını belirtse de bu durumun ancak aşılanma oranları artması ve maske takılmasıyla korunabileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, Omicron varyantının sonunda kaçınılmaz olarak ABD'ye de geleceğini söylerken, aşı firmalarının gerekirse yeni aşılar için acil durumu planı olduğunu belirtti.

ABD, sınırlarını 8 Afrika ülkesine kapatırken Kanada'da Omicron vakaları görüldü. 

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