Biden, Fed başkanlığına tekrar Powell'ı aday gösterdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Jerome Powell'ı ikinci dönemi için ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdi.

Powell'ın enflasyonu yönetmek ve finansal sistemi denetlemek gibi görevleri olan makamda 4 yıl daha kalması bekleniyor.

Powell, eski ABD başkanı Donald Trump tarafından göreve getirilmiş ve ilk dönemine 2018'de başlamıştı.

68 yaşındaki Cumhuriyetçi, pandemi dönemindeki ekonomi yönetimi performansıyla birçok kişinin beğenisini kazanmıştı.

Siyasi spektrumda Biden'ın solunda kalan Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, adı öne çıkan diğer aday olan Lael Brainard'ın göreve getirilmesini istiyordu. İlericiler, Powell'ın iklim değişikliğiyle mücadele ve yoksulluk konusunda yeterli adımları atmadığını; finansal kurumlar üzerindeki denetimi azalttığını savunuyordu.