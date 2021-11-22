Biden, Fed başkanlığı için Powell'ı aday gösterecek

Piyasaların beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) kararı geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına aday olarak gösterecek. Biden, Fed Başkanı Yardımcılığı görevi için ise Lael Brainard'ı aday gösterecek.

Biden karara ilişkin açıklamasında "İstikrarlı ve bağımsız bir liderlik için Powell'ı seçtim" ifadelerini kullandı.

Powell'ın ve Fed'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının etkisini hafifletmek ve ABD ekonomisini tekrar rayına oturtmak için karalı eylemlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Powell, modern tarihin en büyük ekonomik gerilemesi ve Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorlu bir dönemde istikrarlı bir liderlik sağladı" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Lael Brainard'ın da Fed'de kilit bir liderlik rolü oynadığı belirtilerek, Powell ile birlikte çalışarak ABD'nin ekonomik toparlanmasını güçlendirmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

ABD'nin güçlü bir iş gücü piyasası yaratmanın yanı sıra enflasyonu düşük ve fiyatları istikrarlı tutma hedeflerini sağlayabilmesi için Fed'de istikrarlı, bağımsız ve etkili bir liderliğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, Biden'ın Powell ve Brainard'ın deneyimlerine ve görüşlerine güvendiği ifade edildi.

Biden'ın Fed kararının netleşmesi piyasalarda da yankı buldu. Bloomberg dolar endeksi Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil getirileri de 2021 zirvesini gördü.

Obama tarafından 2011'de Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilmişti

Görev süresi Şubat 2022'de sona erecek Jerome Powell, 2018'de Fed Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.

Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı.

Barack Obama tarafından 2011'de Fed’in Yönetim Kurulu’na aday gösterilen Powell'ın kurul üyeliği süresi 31 Ocak 2028'de sona erecek.