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Dünya

Biden'den Erdoğan görüşmesi yorumu: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

15 Haziran 2021 13:42

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, dün Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştirdi. 

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