Biden'dan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

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Demokrat başkan adayı Joe Biden, “Bulunduğumuz noktadan memnunuz. Bu seçimi kazanma yolundayız" dedi.

ABD'de oy sayımı devam ederken sonuçlar başa baş bir yarış gösteriyor. Biden, sandıkların sayılmaya başlamasından sonra sahneye çıkan ilk aday oldu. Mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın da kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Delaware'de yaptığı açıklamada erken gönderilen oyların sonucun belirlenmesinde kritik rol oynayacağını söyleyen Biden, sonuçların öğrenilmesinin perşembeyi bulabileceğini ifade etti ve seçmeninden sabırlı olmasını istedi.

Biden, ellerindeki mevcut sonuçlara göre Arizona’yı kazandıklarını Michigan ve Wisconsin’dan da gördüklerinin olumlu olduğunu ifade etti.

Biden, şu anda ortada görünen Pennsylvania eyaletini de kazanacaklarını ifade etti. Pennsylvania’nın seçimlerin kaderini belirleyebileceği konuşuluyor.

Biden, “İnanmayı bırakmayın, biz bu seçimi kazanacağız” dedi.