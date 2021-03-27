Biden'dan 40 dünya liderine internet üzerinden düzenlenecek iklim krizi zirvesi için davet

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, 40 dünya liderini iklim krizi üzerine konuşmak için internet üzerinden düzenlenecek bir zirveye davet etti.

Zirvenin başlayacağı 22 Nisan günü Dünya Günü'ne tekabül ediyor. İki gün sürecek olan zirve, Glasgov'da kriz üzerine yapılacak olan Birleşmiş Milletler zirvesinden kısa süre önce düzenlenmiş olacak.

Zirveye Washington'un ilişkilerinin çok gergin olduğu Çin Devlet Başkanı Şi Cingping ve Biden'ın "katil" dediği Rusya lideri Vladimir Putin de davetli. Biden dün yaptığı açıklamada bu ikiliyle ilgili olarak, "Davetli olduklarını biliyorlar. Ancak ikisiyle de ayrıca konuşmadım" dedi.

İklim krizinin masaya yatırıldığı zirveye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da davet edildi.

Beyaz Saray, zirve gününe kadar 2030 karbon emisyonu planlarını açıklayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada zirvede aynı zamanda iklim kriziyle sürekli mücadelenin nasıl yüksek ücretli istihdam yaratacağı gibi konuların ele alınacağı da ifade edildi.

Zirvenin Koronavirüs nedeniyle tamamen sanal ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi.

Biden'ın davet ettiği dünya liderleri arasında tüm Enerji ve İklim Üzerine Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) üyeleri bulunuyor. Bu üyeler arasında dünyadaki karbon salınımının neredeyse yüzde 80'inden sorumlu 17 ülke yer alıyor.

Biden hükûmeti, iklim krizi ile mücadelenin önemli önceliklerinden biri olduğunu açıklamıştı. Yönetim, göreve geldiği ilk gün ABD'yi Trump'ın çıkardığı Paris İklim Anlaşması'na tekrar soktu.