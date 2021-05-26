Biden, Covid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin başlarında ilk ortaya çıktığında Covid-19'un kökenine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Çin'e erişimi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, buna rağmen Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Covid-19'un bir insanın virüslü bir hayvanla temasından mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu ortaya çıktığına ilişkin bir rapor hazırlamaları için görevlendirdiğini belirtti.

Ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade eden Biden, "Bugün itibarıyla ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor ancak kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiller" bilgisini paylaştı.

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim" ifadesini kullandı.

Söz konusu rapor için Çin'e sorulması gereken soruların da sorulması dahil birçok alanda soruşturma yapılmasını istediğini aktaran Biden, "ABD, kendisiyle aynı fikirdeki ortaklarla Çin'e tam, şeffaf, kanıtlara dayanan uluslararası soruşturmada yer alması, ilgili tüm veri ve kanıtlara ulaşılması konusunda baskı yapmayı sürdürecektir" mesajını verdi.

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