Biden çiftinin köpekleri "agresif davranış" sorunlarının ardından Beyaz Saray'dan Delaware'deki eve gönderildi

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ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın Alman kurdu köpekleri Major ve Champ'ın Beyaz Saray'da yaşanan bir "agresif davranış" olayının ardından Delaware'e Biden çiftinin aile evine geri gönderildiği öğrenildi.

CNN'in aktardığı habere göre, Biden çiftinin 3 yaşındaki köpeği Major, Beyaz Saray güvenlik ekibinden birini ısırdı. İsmini vermeyen kaynakların açıkladığına göre birkaç "agresif davranış" olayının ardından Major ve 13 yaşındaki köpekleri Champ, büyüdükleri, Delaware'deki aile evine gönderildi.

Major ve Champ, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Beyaz Saray'a taşınmıştı. Major, barınaktan sahiplenilip Beyaz Saray'a giden ilk köpek olmuştu.