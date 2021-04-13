Biden çiftinin Beyaz Saray'da iki kişiyi ısıran köpeği Major, özel eğitime gidecek

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Major'ın Beyaz Saray'da iki kişiyi ısırmasının ardından özel eğitim alacağı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Jill Biden'ın sözcüsü "Biden'ların köpeklerinden Major, Beyaz Saray'da yaşama alışabilmek için özel bir eğitim alacak. Eğitimin birkaç hafta sürmesi bekleniyor" dedi.

Biden çiftinin Alman kurdu köpeği Major geçen ay bir Gizli servis görevlisini ısırmıştı. Görevlinin tedavi almasını gerektiren olaydan sonra Major ve Biden çiftinin köpeği Champ, Delaware'deki eski evlerine gönderilmişti.

Haftalar sonra Beyaz Saray'a dönen Major, bir Beyaz Saray görevlisini daha ısırmıştı.