Biden çifti Beyaz Saray'a taşınmadan önce yarım milyon dolarlık Koronavirüs temizliği yapılacak

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'nı teslim edeceği 20 Ocak'tan sonra Joe ve Jill Biden çiftinin Beyaz Saray'a taşınma sürecine dair detaylar belirlenmeye başladı. Biden çifti taşınmadan önce yapılacak bir geniş çaplı Koronavirüs temizliğinin yarım milyon dolar tutması planlanıyor.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin seçilmiş başkanlarının yemin törenlerinin ardından Beyaz Saray'a taşınması için yapılan hazırlık süreci bu yıl, Koronavirüs salgını nedeniyle daha detaylı olacak. Biden çifti taşınmadan önce Beyaz Saray'da geniş çaplı bir Koronavirüs temizliği yapılacağı belirtildi. CNN'in ulaştığı federal kontrata göre, Beyaz Saray'da yapılacak bütün temizlik yarım milyon doları bulacak.