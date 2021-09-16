Biden, Avustralya Başbakanı Morrison'ın adını unuttu

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ABD Başkanı Joe Biden, Britanya ve Avustralya arasında imzalanan üçlü anlaşmayı duyururken Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın adını unuttu. Biden, Morrison'a teşekkür ederken "Şuradaki arkadaş. Çok teşekkürler dostum." dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamalar sırasında Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison da video konferans yoluyla bağlandı.

Biden, üçlü güvenlik anlaşması Aukus'u duyururken iki lidere iş birlikleri için teşekkür etti.

Başbakan Johnson'a dönen Biden "Teşekkürler Boris" dedi. Biden daha sonra Morrison'un yer aldığı ekrana bakarak "Ve şuradaki arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler dostum. Takdir ediyorum başbakan" dedi.

Biden, dakikalar sonra hatasını düzelterek "Başbakan Morrison ve Başbakan Johnson'ın söylediği gibi, ortaklığınız için teşekkür ederim" dedi.

Biden'ın "Şuradaki arkadaş" sözleri sosyal medyada gündem oldu.