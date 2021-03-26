Biden, "ABD'nin krizlerini çözme planını" açıkladı

ABD Cumhurbaşkanı Biden Perşembe günkü ilk resmi basın konferansında, ülkedeki sayısız kriz için bir sıralama belirleyerek, Nisan ayı sonuna kadar 200 milyon doz Koronavirüs aşısı yapma, ülkenin altyapısını onarma ve oy kullanma haklarını genişletme için hızlı bir şekilde hareket etme sözü verdi. Silahlanma ve göç sorunlarını ise ikincil öncelikler olarak sundu.

The Washington Post’un haberine göre Başkan olarak düzenlediği ilk resmi basın toplantısında Biden ortaokul ve ilkokulların çoğunun önümüzdeki beş hafta içinde açılacağını ve ABD askerlerini bir yıl içinde Afganistan'dan çekmeyi planladığını söyledi.

Biden 2024'te tekrar aday olacağını ve başkan yardımcısı adayının tekrar Kamala Harris olacağını ifade etti. ABD lideri aynı zamanda Trump yönetiminin politikalarını suçladı ve kendisini dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi.

Biden, aşı vaadi gibi çeşitli konularda taahhütlerde bulundu, ancak diğer alanlarda, özellikle de silah ve göçmenlik yasalarında da düzenlemeye gidileceğinin sinyallerini verdi.

ABD Başkanı, ateşli silah yasalarını sıkılaştıran idari emirler çıkarma veya Capitol Hill'e silah kontrol yasası gönderme kampanyası sözünü yerine getirmesi üzerine baskılara henüz yanıt vermedi fakat bunun bir ‘zamanlama meselesi’ olduğunu belirtti.

İki partinin de 50 senatörünün bulunduğu Senato, Biden’ın gündeminin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıktı. Perşembe günü, meclisin çoğu yasadaki 60 oy barajını kaldırmaya açık olduğunun sinyallerini verdi.

The Washington Post, Demokratların, Kongre ve Beyaz Saray'ın kontrolüne sahip olmalarına rağmen, uzun zamandır savundukları öncelikler - iklim değişikliği, göçler, silahlanma, oy hakları ve asgari ücret - hakkında yasa çıkarma şanslarını kaybedecekleri endişesinde olduklarını yazdı.

''İlk yüz günümde yüz milyon aşı yapma hedefimi iki katına çıkarıyorum''

Biden, sorulara geçmeden önce, ilk 100 gününde 100 milyon aşı yapma hedefini iki katına çıkardığını açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre şu ana kadar 133 milyondan fazla doz uygulandı.

Aktarılanlara göre Beyaz Saray yetkilileri, biri doğrudan altyapıya, diğeri diğer yerel önceliklere odaklanan iki kısımdan oluşan 3 trilyon dolarlık bir plan hazırlıyor. Bu plan, devlet üniversitesi ve evrensel okul öncesi eğitim gibi liberal hedefleri içeriyor.

Bazı mevcut ve eski hükümet yetkilileri, Biden'in daha insancıl bir sistem yaratma taahhütlerinin sınıra gelen insan sayısındaki artışı körüklediğini söylese de, ABD başkanı, sıcak yaz havalarının yolda oluşu, Orta Amerika'daki kötü ekonomik ve sosyal koşullar gibi sebeplerin buna yol açabileceğini öne sürdü.

Aynı zamanda Biden, çocukları aşırı kalabalık gözaltı merkezlerinden daha hızlı bir şekilde çıkarmak ve kısa sürede çabaları arttıracağına söz verdi.

Biden, Senato'dan oy kullanımını kolaylaştıran yasa tasarısının geçeceğine söz verdi; ancak bu, The Washington Post’a göre ağır Cumhuriyetçi direniş nedeniyle imkansız bir görev olabilir.

Biden,"Göçmenlikten silahlanmaya bahsettiğiniz sorunlar uzun vadeli sorunlar. Uzun zamandır buralardalar. Ve yapabileceğimiz şey, Tanrının izniyle, bunlara da odaklanmak için birer birer başlamaktır ” diye ekledi.