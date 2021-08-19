Biden, ABD askerlerinin 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'da kalabileceğinin sinyalini verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, "kaos yaşanmadan ABD'nin Afganistan'dan çıkabileceği bir yol" olmadığını belirtti ve askerlerin oradaki vatandaşları tahliye etmek için 31 Ağustos'tan sonra da kalabileceğini söyledi.

ABD'de ve dünyada süreç boyunca aldığı kararlar sert bir şekilde eleştirilirken ABD Başkanı Biden, Kabil'in düşmesinden bu yana ilk kez söyleşi verdi.

ABC News'e konuşan Biden, "Herhangi bir Amerikan vatandaşı kaldıysa, onu çıkarana kadar orada kalacağız" diyerek ordunun kendisinin belirlediği 31 Ağustos son tarihinden sonra da Afganistan'da kalabileceğini söyledi.

Biden, "ABD'nin ülkeden çekilme süreci daha iyi yönetilebilir miydi?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi. Biden, "Geçmişe dönüp bunu üzerine tekrar kafa yorulacaktır. Ancak ortaya kaos çıkmadan oradan çekilebileceğimiz fikri... Bu mümkün müydü bilmiyorum" dedi. ABD lideri, birkaç hafta önce Taliban'ın ülkenin tamamını ele geçirmesinin "çok düşük bir ihtimal" olduğunu dile getirmişti.

ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için Taliban'la iş birliği yaptıklarını belirten Biden, ABD askeriyle çalışan Afganları çıkarmakta ise "biraz zorlandıklarını" vurguladı.