Biden, 8 bin 850 kilometrelik boru hattına yapılan saldırıdan Rus grubu sorumlu tuttu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin doğusundaki en büyük petrol boru hattının kapanmasına neden olan siber saldırıdan Rusya merkezli bir grubun sorumlu olduğunu söyledi.

FBI, Colonial Boru Hattı'na yapılan saldırının sorumlularının DarkSide grubu olduğunu tespit ettiklerini söyledi. DarkSide geçen sene bazı şirketlerin bilgisayarlarını kitleyip açmak için para isteyince gündeme gelmişti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Biden, "Henüz Rusya'nın dahil olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak yazılım ve aktörlerin Rusya'da olduğuna dair kanıt var" diye konuştu.

Pazartesi günü Colonial, 3 gün kapatılmak zorunda kalınan 8 bin 850 kilometrelik Texas'tan New York'a uzanan boru hattını tekrar açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Colonial bazı bölümlerin tekrar çalışmaya başladığını bildirdi.