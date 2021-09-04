Biden, 11 Eylül belgelerinin gizliliğinin kaldırılması için kararname yayımladı

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ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırıları dosyaları hakkındaki gizlilik kararının kaldırılması ve halka açılması için emir verdi.

Biden'ın cuma günü yayımladığı başkanlık kararnamesinde, "11 Eylül saldırılarının 20. yılı yaklaşırken, ABD halkının o saldırılar hakkında hükümetlerinin ne bildiğini tam anlamıyla anlama hakkı var" dedi.

Belgelerin, önümüzdeki 6 ay içerisinde parça parça yayımlanacağı belirtildi.

Kararnamede tüm belgelerin açılmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna dikkat çekilse de, "Halkın çıkarları ulusal güvenliğin alacağı hasardan ağır bastığında bilgi gizli tutulmamalıdır" denildi.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, FBI tarafından yürütülen ve terör saldırıları ile Suudi Arabistan hükümeti arasındaki olası bağları inceleyen 'Encore Operasyonu'nun belgelerinin açılmasını istiyordu.

Riyad, Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptırılan iki uçağın kaçırılmasıyla bağlantısı olduğu iddialarını reddetti ve New York'taki federal mahkemede kendilerine açılan davada sanık konumunda bulunuyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.