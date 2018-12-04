'Bıçaklı saldırıdan kaçarken uçuruma düştüler' iddiası: 1 ölü, 1 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre, arkadaşıyla otomobilde alkol alan Halil Yetimçok, kar maskeli 2 kişi tarafından bıçaklandı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen Okan Uğurlu\'nun hareket ettirdiği araç ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda, Yetimçok yaşamını yitirdi, arkadaşı Uğurlu yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Tarsus\'un Kayadibi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Uğurlu, 112 Çağrı Merkezi\'ni arayarak arkadaşı Halil Yetimçok ile birlikte alkol aldıkları sırada yanlarına gelen kar maskeli 2 kişinin saldırısına uğradıklarını bildirdi. Uğurlu, saldırganların Yetimçok\'u bıçakladığını, kendisinin de kurtulmak amacıyla aracı hareket ettirince 100 metrelik uçuruma düştüklerini söyleyip, yardım istedi. Olay yerine giden 112 Acil ekipleri, Halil Yetimçok\'un yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralı bulunan Okan Uğurlu ise götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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