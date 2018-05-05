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Bıçaklı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda dün gece iş yerlerinde bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Muharrem Türedi (55) öldü, oğlu yaralandı

05 Mayıs 2018 21:33

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda dün gece iş yerlerinde bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Muharrem Türedi (55) öldü, oğlu yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde, Korucuk Mahallesi\'nde meydana geldi. Muharrem Türedi, oğlu E.T.\'ye (28) ait tavukçu dükkanına ziyarete gitti. Gece saatlerinde iş yerinde bekleyen baba-oğul 4-5 kişi oldukları belirtilen bir grup tarafından iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda iş yeri sahibi E.T. aldığı sıyrıklarla hafif yaralanırken, babası Muharrem Türedi göğsünden ve karın bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Baba ve oğlu ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muharrem Türedi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, iş yeri ve çevresinde inceleme yaparak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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