Bıçaklı saldırganı polis vurdu, mobese kaydetti

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi yaralayan zanlı, polis tarafından vurularak durdurulabildi. Kavga ve polisin müdahalesi, mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nde yanında iki arkadaşı ile gezen Nurullah Bozdoğan (25), aralarında daha önce husumet bulunan Mehmet Özek (25) ve yanındaki bir kişi ile karşılaştı.

Nurullah Bozdoğan ve Mehmet Özek arasında çıkan kavgada, Bozdoğan, Özek'i bıçakladı. Bu sırada olay yerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, havaya ateş etti. Kurşunlardan biri, Bozdoğan'ın koluna isabet etti.

Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Özek'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga ve polisin müdahalesi, MOBESE kameralarınca kaydedildi.