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Bıçaklı saldırgan böyle yakalandı (2)

İbrahim AKTÜRK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU''nda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cumali A

02 Ekim 2017 19:17

İbrahim AKTÜRK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'\'nda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cumali A., bıçakla çevreye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polise de bıçak çeken saldırgan yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Olay, Nuripaşa Mahallesi 29. Sokak üzerinde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Cumali A., oturduğu binanın bulunduğu sokağa çıkarak elindeki bıçakla çevredekilere tehditler savurdu. 

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polise de bıçak çekerek tehdit eden Cumali A., daha sonra annesiyle birlikte yaşadığı evine kaçarak kapıyı üzerine kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen  Cumali A. kapıyı açmadı. Bir süre sonra Cumali A. sokak kapısını açarak hızla binadan dışarı çıktı.  Cumali A. elindeki bıçakla polislerden kaçtı. 

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler, şüpheliyi cadde üzerinde yakaladı. Polis, şüphelinin elindeki bıçağı atmasını istedi. Uyarılara aldırış etmeyen Cumali A.\'ya polis silah doğrulttu. Bu da fayda etmeyince biber gazıyla etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Karga tulumba kaldırılarak polis aracına bindirilen Cumali A. polis merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı, saldırganın kendine bıçakla zarar verdiğini ve polise bıçak çektikten sonra eve kaçtığını ardından teslim olduktan sonra tekrar polisin elinden kaçtığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

 

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