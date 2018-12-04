Bıçaklı, kolonyalı yağmaya 15 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da babası para vermeyince bıçakla üzerine yürüyüp, kolonya dökerek evi yakmaya kalktığı iddiasıyla tutuklanan Halil İbrahim B. (24), hakkında ‘yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, ekim ayında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Salih B. (59), evde kendisinden para isteyen işsiz oğlu Halil İbrahim B.\'ye, \"Para yok, git çalış\" dedi. Sinirlenen Halil İbrahim B., mutfaktan aldığı bıçakla babasının üzerine yürüyerek, “Para vermezsen evi yakarım” diyerek etrafa kolonya dökmeye başladı. Bunun üzerine Salih B., evden çıkıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Halil İbrahim B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim B., Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, “Mustafakemalpaşa’ya çalışmaya gittim, ancak iş yeri sahibi benimle çalışmak istemediğini söyledi. Bu yüzden babamla olay akşamı aramızda tartışma çıktı. Babam, ‘Neden böyle yapıyorsun, neden olmuyor’ dedi. Ben de ‘Baba neden seninle konuşup anlaşamıyoruz? Ben de çalışmak istiyorum, ancak olmuyor’ dedim. Babam daha sonra sigara almaya çıktı, eve arkadaşı Adnan T. ile döndü. Bir müddet sonra da polisler gelip beni götürdü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Tanık Adnan T. ise, “Eve geldiğimizde Halil İbrahim B., ‘Hayırdır, beni dövmeye mi geldiniz?’ dediğini belirterek, “Evde yoğun bir kolonya kokusu hissettim ve yerleri de ıslak gördüm” diye konuştu.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Halil İbrahim B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcısı Halil İbrahim B. hakkında iddianame hazırladı. Savcının kolonya bidonunu delil olarak gösterdiği iddianame, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Halil İbrahim B.\'nin ‘yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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