Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan kadın bayıldı

Erzurum'da gençlerin bıçaklı kavgasına şahit olan ve 'Yapmayın' diyerek yalvaran bir kadın bayıldı. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, yaralı 3 genç hastaneye kaldırıldı. Merkez Yakutiye ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kızıyla birlikte olay yerinden geçiyordu

Hürriyet’te yer alan habere göre, kentin en işlek caddesinde gençlerin ellerindeki sallama tabir edilen bıçaklarla birbirlerine vurması, görenleri dehşete düşürdü. O sırada kızı ile birlikte olay yerinden geçen bir kadın gençlerin yanına gidip, 'Yapma yavrum' diye yalvardı ve çığlıklar atmaya başladı.

Her iki gencin kan revan içinde kalması üzerine kadın olduğu yere yığılıp kaldı. Bu sırada olay yerine gelen polisler kavga eden gençlere müdahale ederek ayırdı. Kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.