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Bıçaklı kavgada yaralanan asker, kurtarılamadı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, görev yerine dönmek üzere dolmuş beklerken ‘Yan baktın’ meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür (21), hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018 02:12

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, görev yerine dönmek üzere dolmuş beklerken ‘Yan baktın’ meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür (21), hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu\'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür, sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı.
Bu sırada yoldan geçen aynı yaştaki Veli Can A. ile aralarında çıkan tartışma sonrasında bıçaklanan Öztürk, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Er Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli Veli Can A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın \'Yan bakma\' yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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